«О, Господи!»: Авербух бросил трубку, оставив без ответа слухи о помолвке с Арзамасовой

Ранее в прессе появилась информация о том, что актриса из ситкома «Папины дочки» продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Мама 25-летней Лизы Арзамасовой — Юлия Викторовна крайне редко дает комментарии и практически не общается с представителями прессы. Однако корреспонденту портала Teleprogramma.pro удалось дозвониться до родительницы именитой актрисы. Поняв, что с ней разговаривают репортеры, женщина сослалась на занятость, не став комментировать слухи о том, что ее наследница получила предложение руки и сердца.

«У меня нет желания и времени с вами разговаривать», — заявила мама Лизы.

На связь с нашим сайтом вышел и постановщик ледовых шоу — 46-летний Илья Авербух.

Как пишет «Комсомольская правда», поклонники уже не первый день обсуждают роман Арзамасовой с бывшим мужем фигуристки Ирины Лобачевой. Судя по прямым эфирам Елизаветы в stories, девушка живет с заслуженным мастером спорта под одной крышей. В кадре то и дело мелькают детали интерьера загородного дома Ильи Изяславича.

Примечательно, что ни сам Авербух, ни актриса из «Папиных дочек» о существующих между ними взаимоотношениях распространяться не спешат. У постановщика ледовых шоу есть уже взрослый — 15-летний сын Мартин. Сейчас юноша живет вместе с отцом. Наследника Илье подарила его экс-возлюбленная Ирина Лобачева.

По информации kp.ru, Арзамасова продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, которое обошлось дарителю в крупную сумму — примерная стоимость варьируется от 600 до 800 тысяч рублей. На страницах изданиях также появились кадры, на которых Лиза запечатлена с этим украшением.

Стоит отметить, что Авербух не стал комментировать слухи о том, что он сделал предложение руки и сердца юной актрисе. Илья Изяславич поспешно бросил трубку, ограничившись лишь лаконичной фразой на вопрос о помолвке с Лизой.