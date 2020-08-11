«Я не могу с нее»: дочка Леры Кудрявцевой совершила «кражу» на глазах матери

Телеведущая не могла поверить глазам, когда ее ребенок забрал из магазина едва ли не все шляпы и просто ушел.

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз уже в зрелом возрасте. Она не скрывает, что очень боялась рожать, но все прошло без осложнений. 49-летняя телеведущая теперь воспитывает двухлетнюю дочку Марию. Она водит кроху на развивающие занятия, смотрит с ней советские мультфильмы и старается вывозить на море. После карантина она успела отдохнуть с наследницей в Адлере, а на днях блондинка снова увезла малышку, но уже в Турцию.

Незадолго до отъезда Лера поразилась, когда ее дочка стала произносить слова-паразиты. Девушка не могла понять, где ее ребенок мог подхватить фразу «Ой, беда». А на отдыхе телеведущая столкнулась с новой проблемой. Во время прогулки по территории отеля они набрели на магазин. Маша, которая предстала в черном платье с рюшами, подошла к стойкам и прихватила сразу четыре шляпы, одну надев на голову. «Беру с собой», — пробубнила она и ушла. «Все берем шляпы? Ну давай», — решила подыграть ей мама.

Кудрявцева рассмеялась, наблюдая за своим «воришкой». «Дочка, вернись, пожалуйста», — попросила она, едва сдерживая смех.

Кадры телеведущая сразу отправила мужу Игорю Макарову, который тоже оценил вкус наследницы. Поклонники давно стали замечать, что Маша растет модницей. «Я не могу с нее», — призналась Анна Семенович. Поклонники тоже восхитились крохой. «Девочка любит все красивое и модное», «Запасливая крошка!», «Какая она забавная», «Лера, вы такая хорошая мама, это чувствуется, доча, доча. Доченька умница!», «Маленькая фея знает толк в красоте! Держитесь, Лера, шляпки — только начало…», «Какая прелесть. У истиной леди шляпки должны быть на все случаи жизни, молодец!!!»- прокомментировали пост подписчики.