Турецкие каникулы: Лера Кудрявцева в костюме в пижамном стиле сводила дочку на танцы

Лера Кудрявцева любит путешествовать. Она не раз признавалась, что работа ведущей ей очень нравится, но как любая публичная личность, ей зачастую приходится нервничать. По этой причине девушка старается чаще отдыхать. После самоизоляции она успела несколько недель понежиться на солнце в Адлере. Там она провела время с дочкой Марией, сыном Жаном и внуком Львом.

А 9 августа телеведущая устроила дома грандиозную вечеринку по случаю двухлетия младшей дочки. Девочка в пышном платье блистала перед гостями и даже познакомилась с детьми Сергея Лазарева. Дочка артиста Анна — почти ровесница Маши.

А на следующий день Лера улетела из страны. Она решила снова провести время на море с наследницей. На этот раз, телеведущая воспользовалась тем, что Турция открыла границы для российских Туристов. Она остановилась в гостинице на побережье Анталии. В первый же вечер блондинка отправилась в ресторан при отеле, где играла музыка и были танцы для детей. Кудрявцева облачилась в костюм в пижамном стиле с узорами. Наряд она дополнила тапочками для комфорта.

А вот ее дочка предстала в футболке и желтом сарафане. Кроха стала зажигательно танцевать прямо на улице. Девочка даже получила воздушный шарик от сотрудников заведения и успела подружиться с другими детьми.

Лера вновь выглядела счастливой. Она признавалась, что когда оказывается в Москве, то страдает от мигреней. Новая поездка позволит телеведущей набраться сил перед новым телевизионным сезоном, который стартует в сентябре.