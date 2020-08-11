Лера Кудрявцева подловила двухлетнюю дочку в бассейне в купальнике с шифоновой баской

Лера Кудрявцева не скрывает, что обожает путешествия. С рождением дочки Марии она не стала меньше ездить в разные страны. В прошлом году телеведущая с семьей отдыхала в Майами. А в этом году из-за пандемии коронавируса планы многих звезд на отпуск разрушились. Однако блондинка сразу уехала в Адлер, когда отменили самоизоляцию. Правда, две недели на курорте оказалось мало, чтобы восстановить силы, поэтому она сразу стала грезить о новой поездке.

А 9 августа Лера организовала у себя дома праздник по случаю двухлетия дочки. У нее в гостях побывал даже Сергей Лазарев со своим сыном Никитой и дочкой Анной. Именинница веселилась со своими сверстниками, а потом попробовала торт, который был стилизован под мультфильм «Винни Пух». На следующий день Кудрявцева снова покинула Москву. На этот раз она решила отдохнуть в Турции, которая только открыла свои границы.

В первый же вечер телеведущая показала, как радушно ее приняли в отеле. Ее наследница даже смогла потанцевать после ужина. А следующий день Лера решила провести у бассейна. Она подловила дочку, которая играла в воде с куклой. Малышка была облачена в нежный купальник с баской из шифона.

А позже Маша решила продолжить танцевальный вечер. Она в панамке и длинной футболке зажигательно двигалась под музыку. Девочка растет не только красавицей, но и модницей. К слову, на день рождения ей подарили игрушечный автомобиль и рояль. Скорее всего Кудрявцева вернется домой к началу сентября, когда стартует новый телевизионный сезон, так как она ведущая шоу «Секрет на миллион». Отметим, что девушка вновь уехала отдыхать без своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Скорее всего, у него спортивные сборы перед стартом чемпионата.