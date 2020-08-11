«Такой фасон в моде»: Лина Дембикова оценила силуэтное платье миди Ольги Бузовой

Телеведущая на отдыхе в Сочи решила попытать удачу и наведалась в казино. Для такого случая она выбрала женственный лук. Однако селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ нашла изъяны в образе девушки.

Ольга Бузова после карантина стала неустанно работать. Больше месяца она участвовала в съемках разные проектов. Однако в августе девушка все же устроила себе отпуск. Она отправилась в романтическую поездку со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Они приехали в Сочи, где отметили годовщину отношений. Телеведущая старается наряжаться для своего избранника в женственные и красивые наряды.

Если в ресторан Ольга нарядилась в алое кружевное платье, то на для прогулки на яхте предпочла топ и мини-юбку. А вот на лошадях она каталась в джинсовых шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги. Очередной день на отдыхе пара провела в казино. Телеведущая подчеркнула, что не азартный человек, но решила попытать удачу. На этот раз Бузова облачилась в силуэтное платье миди с пышными рукавами и гороховым принтом. Белые туфли с открытым мысом, серьги-кольца и браслеты из золота дополнили образ. Девушка отказалась от макияжа и заплела волосы в косички.

Поклонники восхитились стройной фигурой телеведущей. Многие отметили, что ей идет необычный образ. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«В целом платье мне нравится! Оно симпатичное, сидит хорошо, и такие рукавчики нынче и такой фасон в моде, и сами воланы — все выглядит неплохо. Но вот аксессуарная группа подобрана довольно странно. Ольга любит крупные украшения, а они не всегда уместны. Крупные серьги с золотом, плюс другие украшения из золота, браслет и обувь — здесь все выглядит излишним, с учетом того, что само платье имеет такой акцентный принт — горох, такую черно-белую гамму. Здесь намного уместнее были бы белые жемчужинки и аккуратные белые лодочки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности «имиджеолог». Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.