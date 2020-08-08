«Оль, ты провокаторша»: Бузова в мини-юбке в горох засветила изящные бедра на отдыхе

Телеведущая поделилась кадрами из отпуска в Сочи. Она проводит романтический уикенд с Давой.

Ольга Бузова редко устраивает себе отдых. Девушка привыкла неустанно работать. После карантина она стала сниматься в разных шоу, устраивать фотосессии и выпускать новые хиты. Как недавно выяснилось, телеведущая будет участвует в новом шоу Ледниковый период«, поэтому у нее теперь часть времени уходит на тренировки. Карьера звезды едва не лишила ее общения с возлюбленным Давидом Манукяном, но недавно они уехали вместе в Сочи. Девушка решила устроить себе мини-отпуск.

Сначала Ольга отпраздновала годовщину с возлюбленным. Они вместе ровно год. Дава сводил свою избранницу в ресторан, где они смогли поесть изысканные блюда, обменяться подарками и даже насладить салютом. На следующий день пара отправилась в баню. Телеведущая решила развеяться. Она успела блеснуть фигурой в купальнике и даже устроила соблазнительные танцы на глазах возлюбленного.

А также Бузова решила принарядиться для Давы. Она облачилась в кокетливый костюм в горох. Топ на резинке с рукавами-фонариками подчеркнул ее пышную грудь, а юбка-солнце взмыла вверх благодаря порыву ветра, обнажив изящные бедра девушки. Телеведущая была без макияжа, а ее волосы были собраны в небрежный хвост.

«Лучший способ подготовиться к будущему — это беречь настоящее. Каждый миг, каждый день особенный. Я очень счастлива сегодня, и это самое главное», — написала она.

А поклонники восхитились фигурой 34-летней звезды и ее женственным нарядом. «Самая красивая девочка», — заявил Дава. «Как Барби», «Красотка», «Такая девчушка получилась классная», «Божественна!», «Оль, ты провокаторша», «Вау, какие формы», «Ноги просто бесконечные», — прокомментировали пост подписчики.