«Просто обалдел»: Бузова в алом платье с кружевом и на шпильках пришла на особенный ужин с Давой

Ольга Бузова не скрывает, что долго мечтала о любви. После развода с Дмитрием Тарасовым три года девушка находилась в поисках второй половинки. Порой телеведущая страдала, что одинока, не скрывая это настроения в соцсетях. Но в 2019 году на съемках клипа она встретила блогера Давида Манукяна, который покорил ее сердце. Уже к Новому году они стали жить вместе на съемной квартире. Девушка призналась, что в ее элитном жилье, где сейчас идет ремонт, она даже гардеробную сделает под двух людей.

Весь карантин влюбленные были вместе, а вот после отмены самоизоляции Ольга стала так много работать, что появлялась дома исключительно для сна. Даже стали ходить слухи, что пара распалась. Но 7 августа, в первую годовщину со дня знакомства, они улетели в Сочи. Бузова днем успела покупаться и позагорать, а вечером девушка решила принарядиться для особенного вечера.

«Как увидел, просто обалдел», — похвасталась она.

Телеведущая выбрала для особого случая алое мини-платье с кружевом и глубоким декольте. Образ она дополнила сережками-кисточками и босоножками на шпильке. Дава предстал в брюках и белой рубашке, которая сочеталась с белыми кроссовками. Блогер одарил возлюбленную поцелуями и комплиментами. А потом они уехали в фешенебельный ресторан на «Бентли». Пара общалась, а также пробовала изысканные деликатесы. Повар обслуживал молодых людей.

Также Дава подарил Ольге букет белых роз. Девушка выглядела такой счастливой, что спровоцировала слухи о помолвке. Поклонники подозревают, что девушка дождалась предложения руки и сердца. Но пока она не рассказала, чем завершился вечер.