Две куколки: жена Эммануила Виторгана нарядила дочек в одной цветовой гамме для прогулки

Эммануил Виторган в прошлом году отпраздновал 80-летие. Артист не перестает удивлять поклонников, так как за последние годы успел снова стать отцом дважды. От первых браков у него есть дочка Ксения и сын Максим. А с третьей женой, Ириной Млодик, он обзавелся дочками Этель и Кларой. Младшую девочку им родила суррогатная мать, а вот старшую, как утверждает пара, выносила сама Млодик. Актер заверяет, что обрел счастье и смысл жизни.

В отличие от многих коллег, супруги не прячут своих наследников от общественности. Недавно они отпраздновали день рождения малышки Клары, устроив небольшое застолье с тортом. Очень часто Виторган хвастается достижениями наследниц и любит показывать, как малышки играют вместе. А на днях жена Эммануила нарядила дочек в одной цветовой гамме. Двухлетняя Клара предстала в цветных шортах и розовой футболке, а ее сестра была облачена в платье розового цвета. Сама Ирина позировала в алом платье с узором. Звездная семья отправилась на прогулку в летний день.

«Нам приятно, что вы с таким вниманием относитесь к фотографиям и видео наших детей! Мы очень дорожим этими снимками и меньше выкладывать их не собираемся», — отметил Виторган.

А поклонники восхитились его подрастающими наследницами. «Очень красивые детки!», «Такое милое фото», «Лапочки такие!», «Вот они куколки и две лапочки дочки», «Детки — это так классно! Смотришь, и столько положительных эмоций», «Счастливая мамуля. Маленькие принцесски», — прокомментировали пост подписчики.