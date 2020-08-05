«Как мой новый образ?»: 80-летний Эммануил Виторган ради съемок изменился до неузнаваемости

Актера с трудом узнали его многочисленные поклонники.

Актер Эммануил Виторган в Instagram опубликовал несколько фотографий со съемок картины «В плену у прошлого», в которой он принимает участие. Надо сказать, что 80-летнюю звезду загримировали так, что его сложно узнать. У Виторгана, к примеру, появились забавные усики.

«Как вам мой новый образ? Снимается кино… «В плену у прошлого…» Пожелайте нам удачи!» Эммануил Виторган

«Какой неожиданный образ!» «Здоровья и успехов. Рады видеть вас в новых фильмах», «С нетерпением будем ждать фильма с вашим участием, а вам удачи и всяческих успехов», — отметили пользователи.

Картина «В плену у прошлого» будет состоять из шестнадцати серий. Это детектив, съемки которого проходят в столице Украины — Киеве. «Этот сериал о жизни, где есть место любви, предательству, зависти и прочим человеческим проявлениям. Вскрываются отношения одной семьи, а, как мы знаем, все комплексы идут из детства», — рассказывал ранее о ленте режиссер Александр Мохов.