«Будь счастливой, наша прелесть!»: младшей дочери 80-летнего Виторгана исполнился годик

Как отметил актер, у них в семье 7 августа — счастливый день.

Актер Эммануил Виторган в Instagram вместе с женой, актрисой Ириной, отметили годик своей младшей дочери Кларе. На записи девочка сидит на столе, а родители крутятся около нее и поздравляют с праздником.

«Кларочка, наша родненькая, сегодня у нас с папой счастливый день! Тебе годик! Это случилось! Мы так ждали этого дня! Будь счастливой, наша прелесть! Будь достойна имени своей бабушки Клары!» Эммануил Виторган

Жена Эммануила Виторгана, 58-летняя Ирина, также сказала несколько добрых слов в адрес своей наследницы. «Нам сегодня годик. Поздравляем, наше солнышко. Будь счастливой, пожалуйста. Ладно? Мы тебя очень с папой просим. Это тебе цветочки, наше солнышко», — заметила Ирина Виторган.

Напомним, что в семье звезд есть еще одна дочка, Этель. Она появилась на свет в феврале 2018 года. Также у Эммануила Виторгана есть двое детей от предыдущих браков. Дочери Ксении сейчас 54 года, а сыну Максиму — 47 лет.