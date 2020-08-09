«Она для семьи Пугачевой как приток свежей крови»: жена Преснякова в бикини поплавала в лагуне 

Поклонники 23-летней невестки Кристины Орбакайте сошлись во мнении, что жена Никиты Преснякова гармонично влилась в семью Примадонны отечественной эстрады и стала для нее притоком свежей крови. Подписчики модели уточнили, что не являясь звездной персоной, Алена Краснова не привыкла к такому повышенному внимании прессы, как ее возлюбленный, который рос под прицелом фотокамер. Девушка не растеряла своей естественности, легкости и очарования. Она остается самой собой, бережно оберегая союз с внуком Алла Борисовны. Нашлись и те кто предположил, что возлюбленной солиста группы Multiverse было непросто привыкнуть к тому, что появляясь на публике, они с мужем вынуждены мириться с назойливостью прессы и посторонних для них людей.
На отдыхе Краснова позволила себе отвлечься от суеты мегаполиса. Модель наслаждается августовскими каникулами в Сочи. Невестка Кристины Орбакайте в мини-бикини поплавала в лагуне, чем и привлекла внимание поклонников. Подписчики Алены потеряли дар речи, по-достоинству оценив ее стройную фигуру и бесконечные ноги.
«Ну, а чего стесняться?! С такой-то восхитительной фигурой», «Она для семьи Пугачевой как приток свежей крови», «Никите с вами очень повезло! Такая чувственная девушка», «Она совсем не похожа на красавиц из богемы!! Всегда рядом с мужем, с семьей!! Видно, что это для нее это главное», «Свежа как майская роза», «Очаровательная», «Вами можно только восхищаться», «Тоненькая как тростинка», — отметили поклонники модели.