«Она для семьи Пугачевой как приток свежей крови»: жена Преснякова в бикини поплавала в лагуне 

Поклонники 23-летней невестки Кристины Орбакайте сошлись во мнении, что жена Никиты Преснякова гармонично влилась в семью Примадонны отечественной эстрады и стала для нее притоком свежей крови. Подписчики модели уточнили, что не являясь звездной персоной, Алена Краснова не привыкла к такому повышенному внимании прессы, как ее возлюбленный, который рос под прицелом фотокамер. Девушка не растеряла своей естественности, легкости и очарования. Она остается самой собой, бережно оберегая союз с внуком Алла Борисовны. Нашлись и те кто предположил, что возлюбленной солиста группы Multiverse было непросто привыкнуть к тому, что появляясь на публике, они с мужем вынуждены мириться с назойливостью прессы и посторонних для них людей.

На отдыхе Краснова позволила себе отвлечься от суеты мегаполиса. Модель наслаждается августовскими каникулами в Сочи. Невестка Кристины Орбакайте в мини-бикини поплавала в лагуне, чем и привлекла внимание поклонников. Подписчики Алены потеряли дар речи, по-достоинству оценив ее стройную фигуру и бесконечные ноги.