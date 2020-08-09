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Стильная пара: Пугачева в лонгсливе с открытыми плечами посетила ресторан с Галкиным

Примадонна не желает расставаться со своим любимым черным цветом.

Стильная пара: Пугачева в лонгсливе с открытыми плечами посетила ресторан с Галкиным
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Алла Пугачева уже много лет отдает предпочтение черному цвету. На сцене или в жизни total black look остается ее любимым.

Ее стилист Алишер пытался отбить у народной артистки эту привязанность, но пока тщетно. В итоге фэшн-эксперт смирился и стал шить для Аллы Борисовны разнообразие наряды, щедро разбавляя варианты любимым оттенком звезды. В одном из таких любопытных образов в рокерском стиле Пугачеву недавно запечатлели на улице.

Ведущая шоу «Перезагрузка» на ТНТ, селебрити-стилист Лина Дембикова пришла в восторг от него.

«Она суперкруто выглядит! Поражаюсь, как Пугачева посвежела за последние годы. Образ суперклассный, выдержан в слегка гранжовом стиле», — прокомментировала она для Teleprogramma.pro.

Другой style звезда показала в ресторане, появившись в нем в компании мужа. Она примерила свой любимый лонгслив, обнажающий одно плечо.

«Кофточка свободного кроя для нашей героини стала прекрасным решением,  Алла Борисовна умело сделала акцент на изящных запястьях», —говорила о ней ранее имидж-стилист Ольга Линцова.

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