«Скрыла возрастные особенности»: 71-летняя Пугачева «омолодила» образ актуальными брюками-дудочками 

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова похвалила певицу за то, что она умело подчеркнула изящные запястья и тонкую щиколотку.

Имидж-стилист Ольга Линцова не смогла найти явных ошибок или недочетов в повседневном аутфите примадонны отечественной эстрады. Эксперт в сфере стиля подметила, что 71-летняя Алла Пугачева оделась в соответствии с последними трендами. Летний лук певицы получился в меру динамичным и при этом модным. Супруга шоумена Максима Галкина предстала на снимке в контрастном наряде: монохромной кофточке с вырезом лодочка и белых брюках-дудочках. Именно благодаря им, как считает имидж-стилист, артистке удалось визуально «омолодить» свой образ.

«Несмотря на то что Алла Борисовна отдала предпочтение лаконичному стилю, она учла все модные тренды. Надо отдать должное нашей героине, ее аутфит получился интересным и небанальным за счет правильно расставленных акцентов в цветовом плане. Певица отдала предпочтение темному верху и светлому низу, а не наоборот. Ко всему прочему, Пугачева визуально «омолодила» свой образ, примерив актуальные брюки-дудочки. Правильно подобранной одеждой супруга шоумена скрыла возрастные особенности рук и фигуры в целом. Кофточка свободного кроя — для нашей героини стала прекрасным решением. При этом Алла Борисовна умело сделала акцент на изящных запястьях и тонкой щиколотке. Динамики образу добавили модные кеды! Браво», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

С мнением Ольги Линцовой солидарен и дизайнер Сергей Никулин. Эксперт сайта Teleprogramma.pro уточнил, что примадонна отечественного шоу-бизнеса заслужила комплимент, не прогадав с выбором летнего аутфита.

«Алла Борисовна спускается с бэкстэйджа, поэтому, в принципе, на любой репетиции должно быть банально удобно и комфортно. Контрастное сочетание черного и белого всегда было, есть и будет в моде! Тут ни убавить, ни прибавить. Фасон наряда также порадовал, тут все в соответствии с возрастом. Никаких нарекай относительно лука нашей героини у меня нет! Певицу можно только похвалить», — добавил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.