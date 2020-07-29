Глаза горят: Ксения Собчак в платье плиссе в горох блеснула с Богомоловым на свадьбе друзей

Телеведущая стала гостьей на бракосочетании журналиста Андрея Колесникова и его молодой избранницы. Она побывала в ЗАГСе, в котором сказала да своему мужу почти год назад.

Ксения Собчак после развода с Максимом Виторганом недолго была одна. Уже на момент расставания с актером у нее был роман с Константином Богомоловым. В сентябре 2019 года пара сыграла пышную свадьбу. Телеведущая даже обвенчалась со своим избранником. Поклонники не раз подозревали девушку в беременности, но пока она не спешит обзаводиться вторым ребенком. зато супруги с радостью демонстрирую свои чувства на камеру.

На днях Ксения поздравила мужа с днем рождения. Режиссеру исполнилось 45 лет. Они отметили юбилей в небольшой компании. Светская львица по такому случаю облачилась в шифоновое платье и смонтировала для именинника получасовой фильм. А 29 июля влюбленные вместе вышли в свет. Собчак и Богомолов отправились в ЗАГС, чтобы стать гостями на бракосочетании журналиста Андрея Колесникова, который также является автором книги-интервью с Владимиром Путиным «От первого лица».

53-летний жених предстал в смокинге, а его молодая супруга Дарья в пышном платье-бюстье со шлейфом и кружевом. По такому случаю нарядилась и Собчак. Она выбрала платье плиссе кофейного оттенка в горох с акцентом на талии. Волосы телеведущая уложила в ретростиле, а также накрасила губы алой помадой. Ее муж предстал в костюме песочного цвета в тонкую полоску. Так совпало, что они оказались в первом столичном ЗАГСе, где сказали друг другу да почти год назад.

«Ксения Анатольевна, все ли вы помните?» — спросил телеведущую Константин. «Да, я помню все!» — ответила ему блондинка.

Она улыбнулась и поцеловала своего мужа. Поклонники отметили, что у пары глаза горят, как и раньше. Молодожены тоже не стеснялись выражать чувства. Они позировали перед камерой, глядя друг на друга влюбленными глазами. Ксения восхитилась нарядом невесты.

«Дорогой мой друг! Андрей! Будь счастливым и веселым, ужасно рад за тебя и Дашу! Ура прекрасной паре и новой семье! Любимые, и такие прекрасные», — поздравил пару Богомолов.

Отметим, что именно Колесников был свидетелем на свадьбе Собчак и Богомолова.