Четырехэтажный торт и звездные гости: Утяшева в черном мини-платье «зажгла» на собственной вечеринке

Ляйсан Утяшева в свое время завоевывала медали на международных соревнованиях. Теперь спортсменка строит карьеру телеведущей. Она ведет шоу «Танцы» на ТНТ. При этом девушка успевает воспитывать двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию. Со своим мужем Павлом Волей она вместе уже восемь лет. Пара демонстрирует настоящую семейную идиллию. 28 июня девушке исполнилось 35 лет. По такому юбилейному поводу Ляйсан организовала грандиозную вечеринку.

В Сети появились фото и видео, которые делали гости. Ляйсан пригласила на вечеринку близких друзей, среди них были Елена Летучая и Гарик Харламов. За музыкальное сопровождение раута отвечала популярная певица Елка. Именинница блистала в этот день в черном мини-платье с оригинальным лифом необычного кроя. Босоножки в тон на каблуке дополнили образ и визуально сделали ее ноги еще длиннее. Она также сделала укладку и нанесла на лицо нежный макияж.

Павел Воля предпочел кремовый костюм и черную футболку. Он сопровождал возлюбленную на празднике. Супруги станцевали под хит Елки. Муж обнимал именинницу во время танца. А потом в зале появился роскошный четырехэтажный белый торт со свечами. Ляйсан пришла в восторг и задула свечи. На этом сюрпризы не закончились. Сама гимнастка показала всем видео, которое сняла специально для Павла. Бывшая гимнастка в красивом платье похвасталась растяжкой. Павел в ответ записал шутливый ролик, в котором предстал в образе жены.

«Это видео Ляйсан сняла сюрпризом для Павла Воли на концерте Елки. Красивейшее признание в любви. Павел не смог не ответить на эксклюзив. Вот такая любовь», — поделилась Елена Летучая.

Поклонники восхитились не только праздником, но и отношениями Утяшевой и Воли. Многие считают их идеальной парой. «Как это мило», «Чудесный праздник», «Такие счастливые», «Утяшева такая милашка», «Обожаю эту пару», «Круто, и все звезды там», — прокомментировали пост подписчики.