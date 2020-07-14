«Разбор подарков!»: Ляйсан Утяшева примерила сверкающее платье от Елены Летучей

Телеведущая с размахом отпраздновала 35-летие. На следующий день она похвасталась подарками.

Ляйсан Утяшева 28 июня отметила день рождения. Экс-гимнастке исполнилось 35 лет. Сначала она отпраздновала юбилей в кругу родных, а на днях закатила вечеринку, на которую, по слухам, потратила миллион рублей. Телеведущая в черном мини-платье и на шпильках танцевала весь вечер. Рядом с ней находился ее супруг Павел Воля. Для именинницы пела певица Елка, а среди гостей были Гарик Харламов, Елена Летучая и другие известные персоны.

На следующий день Утяшева стала разбирать подарки. Так как в последнее время она стала часто бывать на показах мод, очень актуальным оказался презент от Елены Летучей. Девушка примерила черное сверкающее платье в пол, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

«Разбор подарков! Лен, платье роскошное, спасибо», — заявила телеведущая.

А потом она показала кулинарную книгу от Харламова. Ляйсан ее полистала. Как оказалось, издание не новое, но имеет очень много рецептов блюд.

«Гар, спасибо за подарок. Намек прозрачен. Будем готовить, заезжай! Теперь тебя кто-то должен кормить. Тут даже закладочка есть: грибы сушеные. Намек понят, ждем», — написала она.

Напомним, что Гарик в скором времени должен развестись с супругой Кристиной Асмус. Они объявили о расставании в начале лета. Причины ссоры неизвестны, но теперь им нужно поделить имущество и обозначить, как они будут воспитывать дочку Анастасию. А вот Утяшева и Воля после восьми лет брака продолжают демонстрировать идиллию. Напомним, что у пары двое детей: София и Роберт.