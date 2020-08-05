«Лиф держится на честном слове»: 42-летняя Орлова в дерзком бикини соблазнила поклонников формами

42-летняя Ольга Орлова в беседе с поклонниками уже говорила о том, что лично она верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Так, певица неплохо поладила со своим соведущим по проекту «Дом-2». Фанаты не раз приписывали поп-диве роман с Владом Кадони. Однако сама артистка к этим кривотолкам относится с юмором, настаивая на том, что не претендует на сердце шоумена. С коллегой по съемочной площадке Орлова только дружит. И их отношения отнюдь не несут романтическую направленность. Кадони, в свою очередь, заверил, что ему комфортно и удобно работать вместе с певицей. По словам Влада, она всегда готова прийти к нему на выручку, если он забудет текст или собьется с мысли.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее летнее фото, которое сама Орлова ранее публиковала в личном профиле. Ведущая телестройки позировала на диком пляже в бикини без бретелей. Поклонники певицы сошлись во мнении, что Ольга может похвастаться точеной талией и фигурой без изъяна.