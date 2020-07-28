«Мы уходим с ней в спор»: Кадони заговорил о взаимодействии с Орловой на «Доме-2»

Шоумен подметил, что работать на съемочной площадке в тандеме всегда легче, чем одному.

Влад Кадони в беседе с поклонниками откровенно рассказал о взаимодействии с Ольгой Орловой на съемочной площадке. Шоумен подметил, что работать в тандеме ему куда проще, чем одному. Говоря о экс-солистке группы «Блестящие», ведущий «Дома-2» признался, что всегда чувствует поддержку со стороны певицы. Так, Кадони уточнил, что она из раза в раз спешит ему на выручку, подхватывает за ним фразу или мысль, если он вдруг запнулся или потерял нить разговора.

Ко всему прочему, Влад подметил, что из всех его коллег Орлова всегда точно определяет в каком настроение он пришел на площадку, понимает каждую его эмоцию и при необходимости может успокоить, если кто-то спровоцирует его на конфликт. 42-летнюю певицу Кадони без преувеличения называет своим самым добрым и близким другом.

«Иногда, мы уходим с ней в спор и в нем рождается всегда яркая и новая мысль», — отметил шоумен.

По словам Влада, его соведущая понимает его с полуслова, при этом она не всегда согласна с его мнением в тех или иных ситуациях. Орлова не скрывает, что поклонники не раз приписывали ей роман с Кадони. Однако их, как говорит певица, связывает исключительно дружба и ничего больше.