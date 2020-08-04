«Оля, вы космическая!»: Орлова в гипюровом лифе от бикини подразнила поклонников смелым декольте

Экс-солистка группы «Блестящие» может дать фору и более юным певицам. В свои 42 года Ольга Орлова обладает тонкой талией, идеальными пропорциями фигуры и бесконечными ножками без целлюлита. У знаменитости нет ни грамма жира на теле. Певица может соперничать и с фитнес-моделями. При этом соведущая Влада Кадони в проекте «Дом-2» абсолютно не зациклена на своей внешности. Как говорят верные почитатели певицы, помимо того, что Ольга очень яркая и привлекательная женщина, она к тому же мудрая, добросердечная и невероятно искренняя. Девушка опекает оставшихся без защиты хозяев собак. В доме артистки живут несколько питомцев. И обо всех Орлова проявляет заботу.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее летнее фото, которое сама Орлова ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в гипюровом лифе от бикини, восхитив поклонников смелым декольте.