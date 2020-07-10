«Сегодня в темно-синем»: Стриженова выбрала для съемок шифоновое платье с цветочным принтом

52-летняя телеведущая Первого канала Екатерина Стриженова ежедневно в эфире. Каждый ее наряд подобран грамотно и со вкусом. Но на этот раз звезда столкнулась с проблемой: темно-синее платье, которое выбрала для утреннего эфира ведущая, в кадре выглядит мрачным черным. Стриженова поспешила доказать зрителям, что ее платье – темно-синее, и опубликовала видео в Instagram.

«Просто черный цвет — он грустный, а синий подходит. И важно свет сделать так, чтобы зрителю было видно, что платье синее», — пояснила Стриженова.

А под видео написала: «Надеюсь, что в вашем телевизоре я сегодня в темно-синем платье с цветочками».

Почитатели таланта Екатерины Стриженовой поспешили успокоить свою любимицу: «Екатерина, ваша улыбка дарит хорошее настроение. А платье очень красиво смотрится и в черном цвете, и в синем», «У Вас получилось настроить свет!!! Платье темно синего цвета!», «Вы как всегда безупречны», — написали в комментариях.

Не так давно мы рассказывали, что Екатерина Стриженова с удовольствием показывала, какие цветы выросли у нее на приусадебном участке.