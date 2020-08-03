Изящная леди: Елизавета Боярская в нежно-розовом платье в пол с рюшами появилась на публике

Актриса приняла участие в VI Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину. Поклонники были сражены ее ретро образом.

Елизавета Боярская является дочкой Михаила Боярского. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. Девушка обладает эффектной внешностью, а ее роли всегда запоминающиеся. Лучше всего ей удаются героини классических литературных произведений. Ей довелось сыграть даже Анну Каренину. Однако из-за карантина артистка долгое время не появлялась на публике. Она проводила время дома с мужем Максимом Матвеевым и детьми.

Но после самоизоляции артисты стали постепенно возвращаться к прежней жизни. Накануне появилась на публике и Елизавета. Она стала участницей VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Девушка поднялась на сцену в нежно-розовом платье макси с рюшами. Наряд из шифона в ретро стиле подчеркнул талию знаменитости. Боярская сделала едва заметный макияж и собрала волосы в пучок.

По словам актрисы, она перевоплотилась в героиню романа «Евгений Онегин» — в Татьяну.

«Читали главы бессмертной классики под чутким руководством нашего дорогого режиссера-постановщика Марины Брусникиной, в сопровождении государственного симфонического оркестра „Новая Россия“ под управлением Юрия Башмета. Совершенно непередаваемые ощущения полета, вдохновения, простора, возвышенности, дыхания, когда произносишь гениальные строки», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как читала строки из произведения Елизавета. Многие также остались в восторге от ее наряда. «Лиза, у вас всегда такая лучезарная улыбка!», «Какие вы настоящие», «Лиза красавица! Тонкая изящная!», «Какая вы здесь чувственная и очень красивая!», «Лизанька, потрясающий наряд „Татьяны“», — прокомментировали пост подписчики.