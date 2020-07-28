«Очень красивая пара!»: Боярская и Матвеев отмечают оловянную свадьбу

28 июля у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева – двойной праздник. На эту дату приходятся именины глава семейства, а также день рождения семьи актеров. На этот раз союзу звезд уже 10 лет, то есть супруги отмечают оловянную свадьбу.

По такому случаю Елизавета Боярская разместила два отдельных послания своей половинке в Instagram. Сначала актриса поздравила мужа с днем рождения, а позже сообщила:

«И….. сегодня ровно 10 лет со дня нашей с @maxim_matveev_ свадьбы! Если бы мне дали бы ещё 100 жизней, в каждой из них я бы хотела быть твоей женой! Люблю», — трогательно написала Боярская.

В комментариях поспешили поздравить юбиляров. Например, свои пожелания оставили Сергей Безруков, Наталья Подольская, Екатерина Вуличенко, Ксения Собчак и многие другие звезды.

«Поздравляю, вы очень красивая пара!» — написала Собчак.

В браке у Боярской и Матвеева появилось двое детей – восьмилетний Андрей и двухлетний Григорий. Причем, поклонники до сих пор не видели мальчиков – мама не торопится делать их публичными людьми.