«А внизу маленькие ручки»: Боярская поделилась уютным семейным фото с младшим сыном

34-летняя актриса Елизавета Боярская побаловала поклонников уютным семейным фото с мужем Максимом Матвеевым. В июле чета будет отмечать 10 годовщину со дня свадьбы. Несмотря на стремительное приближение важной даты, Матвеев продолжает активно трудиться после трехмесячного перерыва. Отмечать годовщину Лиза и Максим планируют позже – влюбленные отправятся в Карелию, где с радостью насладятся тишиной и покоем.

Пока же Боярская балует свою аудиторию нечастыми фотографиями с главой семьи. Так, в кадре Лиза и Максим появились в забавных футболках схожей тематики – подобным образом они решили поддержать благотворительный проект коллеги Нелли Уваровой. Сама Лиза позировала без макияжа – для актрисы это состояние достаточно привычно вне съемочной площадки.

Внимательные же комментаторы заметили на картинке одну важную деталь – где-то снизу поучаствовать в общем веселье просился маленький Гриша – младший сын Матвеева и Боярской. Правда, сфотографироваться мальчик так и не успел. «А внизу маленькие ручки!», «Кто это там у нас такой хорошенький?», «Эх, Гриша, не успел ты нам показаться», «Лиза, вы такая настоящая, добра вам и вашей семье», «Пара просто идеальная», — высказались они.

Отметим, что маленького Гришу Боярская показывать не спешит. Свою позицию актриса аргументирует тем, что полностью доверяет ощущению своих сыновей. Лиза уверена: когда Андрей и Гриша созреют выйти в публичное пространство, они сделают это самостоятельно.