«Тусовка серьезная»: муж Кудрявцевой подловил подросшую дочку в костюме в горох на вечеринке

Лера Кудрявцева уже семь лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Хоккеист моложе своей избранницы на 17 лет, но это не мешает им быть счастливыми. В 2018 году телеведущая подарила спортсмену дочку Марию. Она первое скрывала беременность, так как боялась. Однако роды прошли без осложнений. Теперь пара с радостью заботиться о наследнице. Блондинка не скрывает, что девочка стала ее главным смыслом жизни, хоть у нее также есть сын Жан от первого брака, но он уже стал взрослым и обзавелся своей семьей.

Недавно Кудрявцева провела две недели в Адлере. Она показала дочке отечественный курорт, купалась с ней в море и загорала на пляже. Телеведущая даже купила купальники для себя и наследницы в одном стиле. Кроха почти каждый день красовалась в новых нарядах. Она стала больше разговаривать и научилась кататься на самокате. По возвращении домой Леру и малышку встретил Макаров. Он успел соскучиться по ним.

На днях хоккеист показал, в чем его жена и дочка ходят дома. У них похожие алые наряды. А накануне ему удалось подловить наследницу, которая оказалась на уличной вечеринке. Обычно Мария сразу танцует, когда слышит музыку. Мама ей включает треки российских звезд. Но этот трек малышка не оценила. Она стояла посреди танцпола в сером костюме в горох и с серьезным видом смотрела по сторонам.

«Тусовка серьезная», — пошутил Макаров.

Поклонники были очарованы маленькой наследницей пары. Многие считают, что она растет копией своей мамы. Уже скоро крохе исполнится два года. Скорее всего, Кудрявцева устроит по такому случаю праздник.