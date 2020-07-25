«Ты же балерина!»: Лера Кудрявцева подловила годовалую дочку за танцами в розовом комбинезоне

Лера Кудрявцева не так давно отпраздновала 49-летие. Телеведущая не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. Девушка после карантина отдохнула в Сочи вместе с годовалой дочкой Марией. Она успела искупаться в море и отдохнуть. Блондинка без стеснения позировала в купальнике. Ее наследница за время отдыха научилась кататься на самокате. Родительница не жалеет денег на кроху, постоянно пополняя ее гардероб.

У дочки звезды появилась уже своя армия поклонников. Девочка всех покоряет своими голубыми глазами и модными образами. Кудрявцеву не раз спрашивали, разговаривает ли девочка, которой уже скоро исполнится два года. На этот раз телеведущая решила показать, что ее наследница уже знает много слов. Она запечатлела девочку, которая устроила дома танцы. Кроха облачилась в розовый комбинезон с принтом, а также натянула на талию надувной круг.

«Доча, а танцы где? Ты же балерина! Вон у тебя какая пачка», — спросила звезда. «Круг, шарик», — ответила ей дочка, разглядывая детали своего наряда.

А вечером Лера сняла наследницу за ужином. Кроха сидела на стульчике и ела гранат. «А ты сейчас что будешь делать?», — спросила она. «Читать», — сказала Маша. «А потом? Купаться», — поинтересовалась телеведущая. «Буль, буль», — ответила кроха. В заключении девочка сказала, что пойдет спать. Поклонников умилил трогательный разговор мамы с дочкой. Многие не подозревали, что наследница Кудрявцевой так умеет болтать. К слову, недавно блондинка удивилась, когда обнаружила у наследницы слова-паразиты.