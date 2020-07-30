«Сразу из бассейна»: Нюша в мокром бикини блеснула соблазнительной фигурой

Певица, которая полтора года назад стала мамой, привела поклонников в восторг своей фигурой.

Нюша не скрывает, что после замужества изменилась. Теперь ее волнует много вещей, на которые раньше она не обращала внимания. А с рождением дочки Симбы певица стала задумываться о защите природы. Все чаще она носит одежду, сделанную из переработанного пластика. Девушка признавалась, что ее волнует сохранность окружающей среды. 29-летняя артистка быстро вернулась в форму после родов. Она признавалась, что не стремилась сразу сбросить вес, постепенно приводя тело в прежний вид.

Недавно Нюша следом за Кети Топурией, Светланой Лободой и другими звездами уехала в отпуск. Она предпочитает хранить в секрете место дислокации. Певица дразнит поклонников снимками, на которых позирует в купальниках. На очередном фото она предстала в лазурном мини-бикини. Волосы девушка собрала в пучок. Жена Игоря Сивова выходила из бассейна в намокшем бикини, хвастаясь стройной фигурой.

Нюша продемонстрировала осиную талию и пышные бедра. Поклонники не подозревали, что мама полуторагодовалой дочки обладает такой фигурой. Многие осыпали ее комплиментами. «Боже мой, какая ты шикарная», «Просто вау», «Сразу из бассейна — красота», «Роскошные формы», «Красавица в любом виде», «Хочется смотреть и смотреть», «Какая талия, а бедра — высший класс», — прокомментировали пост подписчики.