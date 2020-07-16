«Я все делаю правильно»: Нюша откровенно поведала, как согласилась быть любовницей женатого Сивова

До того, как певица официально узаконила отношения, она вынуждена была несколько лет скрывать свои чувства.

Певица Нюша откровенно рассказала, как на несколько лет согласилась быть любовницей женатого Игоря Сивова. Никто из членов семьи артистки никогда не скрывал, что отношения исполнительницы и общественного деятеля зародились тогда, когда Игорь был еще официально женат на танцовщице по имени Алена. Впоследствии девушка родила мужу двоих сыновей, но даже они не остановили Игоря от ухода из семьи.

Ирине Шихман Нюша рассказала, что как и любая другая девочка, уже с молодости понимала, что женатые мужчины — табу. Стать жертвой такого человека будущая артистка боялась. Сейчас певица уяснила: некоторые вещи в жизни случаются ради того, чтобы изменить взгляды на них.

«Ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной. Иногда так случается, что когда ты чего-то очень сильно не хочешь, оно приходит в твою жизнь. Сейчас я понимаю, что это приходит для того, чтобы ты проработала свое отношение», — подмечает она.

Первая встреча с Игорем для Нюши ознаменовалась ощущением, будто она познакомилась с невероятно родным человеком. Для девушки это стало открытием, потому что чувства значительно отличались от тех, о которых пишут в книгах.