«Красивая мамочка»: Нюша в бикини пудрового цвета блеснула «аппетитными» бедрами на яхте

Нюша недавно дала несколько откровенных интервью. Обычно певица не говорит на личные темы, но в этот раз рассказала и о романе с Егором Кридом, а также о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к их недавнему дуэту. Также девушка призналась, что встретила будущего супруга, когда он еще был женат на первой избраннице. Артистку не устраивала роль любовницы, поэтому ее возлюбленный развелся с женой и сыграл свадьбу со звездой.

По словам Нюши, у каждого человека есть прошлое, бывшие, поэтому они не сосредотачивают на этом внимание. Девушка дружит с сыновьями мужа от прошлых отношений. Они часто устраивают семейные посиделки, собираясь вместе. А на днях пара уехала в отпуск, взяв с собой годовалую дочку Симбу. Сначала артистка показала, как наследница в костюме кружится в зале ожидания. Кроха растет активной, как мама.

А уже через несколько часов Нюша позировала на яхте. Она предстала в бикини пудрового цвета и черной рубашке. Певица лежала на палубе, демонстрируя соблазнительные изгибы тела. Девушка была без макияжа, купаясь в лучах солнца. Артистка блеснула загорелыми и изящными бедрами. Поклонники восхитились красотой звезды. Многие даже позавидовали Сивову. «Красивая мамочка», «Какая фигурка», «Сивову повезло», «Аппетитная девочка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.