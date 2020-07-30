«Дивно хороша»: Виктория Боня в трендовом платье по фигуре из эко-кожи впечатлила стилиста

Виктория Боня уже несколько месяцев живот на побережье в Монако. Она обживает новые апартамены. Ранее девушка уехала их маленького государства, но прожила меньше года в Англии, так как там не понравилось ее дочке Анджелине. Бывшая участница «Дома-2» недавно создала свою линию губных помад, а также делится бьюти-секретами с поклонницами. При первой возможности она стала «выгуливать» свои новые наряды на побережье.

На днях Виктория побывала на ужине у друзей. Она подчеркнула фигуру розовым мини-платьем. Девушка признавалась, что не очень любит тусовки, но от хинкалей, которыми всех угощали в тот вечера, она отказаться не могла. К слову, девушка регулярно занимается спортом, поэтому не переживает за фигуру. Боня доказала, что только хорошеет, облачившись накануне в кожаное платье по фигуре на тонких бретельках с глубоким декольте. Оценила ее соблазнительный образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Боня дивно хороша в платье на тонких бретельках из эко-кожи, которое обтягивает ее фигуру словно вторая кожа. Совершенно бомбический образ. Эко-кожа у нас в тренде уже не один сезон, поэтому любая девушка, которая следит за тенденциями в моде, что-то в своем гардеробе из этого материала имеет. Виктория любит подбирать луки женственные и элегантные, но в то же время дерзкие и сексуальные. Вот именно такой образ мы наблюдаем сейчас. Черный цвет смело отправляет этот образ в вечерний, подходящий для огненной вечеринки или для посещения тусовочного места. Также она подчеркнула свою сексуальность глубоким декольте и распустила волосы, придав образу распущенности, в хорошем смысле слова, раскрепощенности, расслабленности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.