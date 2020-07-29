Вечер хинкали: Виктория Боня в розовом мини-платье устроила посиделки с друзьями в Монако

Виктория Боня уже три месяца живет в Монако. Она вернулась на знаменитое побережье после того, как меньше года прожила в Лондоне. В Англии не понравилось ее дочери Анджелине, которая была не в восторге от дождливой погоды. Теперь девочка вновь наслаждается солнцем, как и ее мама, а также стала ближе к отцу Алексу Смерфиту, который последние годы борется с болезнью Лайма. Первое время телеведущая обустраивала новые апартаменты, а теперь стала выходить в свет.

Так как рядом с домом Бони есть пляж, она постоянно загорает и купается в море. Вечерами светская львица устраивает променад. Она долго работала над своей фигурой в спортзале, поэтому выбирает образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Телеведущая не скрывает, что порой скучает по России. Она рассказывала, что в Европе другие традиции и устои. Однако Виктория обзавелась друзьями в разных уголках планеты, в том числе и в Монако.

Накануне она отправилась на дружеский ужин на побережье. Девушка выбрала по такому случаю розовое мини-платье с принтом по фигуре и кроссовки. Она сделала неброский макияж, подчеркнув природную красоту.

«Спасибо моим друзьям за хинкальную пати. Вы умеете исполнять желания!» — написала Виктория. «Надеюсь, сегодняшний ужин принесет мне пару сотен граммов к моему весу. Завтра на пробежку, именно бег помогает мне держать вес!» — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня в 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Вика, тебе так хорошо с этим цветом волос!», «Шикарные ноги мисс Виктория Боня», «Монте-Карло вам к лицу!», «Просто изюминка, огонь», «Все таки пошла тема на пользу», «Шикарная фигура», — прокомментировали пост подписчики.