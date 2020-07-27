«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова указала на модный недочет в дневном аутфите Примадонны. Стилист подметила, что к этому платью певице стоило подобрать ремень.

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появилось ее архивное видео, которое ранее муж певицы — шоумен Максим Галкин — публиковал в личном профиле. Примадонна отечественной эстрады устроила импровизированное дефиле в просторном фойе своего загородного особняка в подмосковной деревне Грязь. 71-летняя певица облачилась в платье-халат с контрастным рисунком. Образ Аллы Борисовны дополнили бежевые туфли-лодочки на шпильке.

За экспертным комментарием относительно дневного аутфита Пугачевой корреспондент Teleprogramma.pro обратился к имидж-стилисту Ольге Линцовой, которая указала на модную неточность в луке Примадонны. Консультант сайта в сфере стиля уточнила, что супруга шоумена Максима Галкина бесспорно выглядит весьма элегантно и ухоженно. При этом стилист посоветовала певице дополнить свой наряд ремешком. Эта деталь, как считает Линцова, сделала бы акцент на талии артистки, а так фигура Примадонны выглядит прямоугольной.

«Что тут можно сказать?! Фасон платья у Аллы Борисовны очень хороший! V-образный вырез мне нравится — он удлиняет прекрасную шею Примадонны. Рукав закрытый — тут в принципе все отлично! Единственное, заметно, что наряд певице чуть длинноват. Но благодаря разрезу мы все равно видим ее изящные щиколотки — это вполне допустимо!» — отметила имидж-стилист.

«Но я бы добавила сюда ремень, чтобы сделать акцент на талии. Без этой детали фигура артистки кажется слишком прямоугольной. И по цветовой гамме есть замечания. Алле Борисовне стоит выбирать наряды в более светлой палитре. Здесь мы видим такой контрастный принт на черном, своего рода яркий элемент — зеленый и желтый. Эта цветовая гамма немного не для ее», — добавила Линцова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.