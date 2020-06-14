«Ой, мама смотри!»: Алла Пугачева с дочкой Лизой полюбовались цветами на садовом участке

71-летняя певица Алла Пугачева вместе с Лизой прогулялась по садовому участку. Не секрет для многих, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса обосновалась в подмосковной деревне Грязь. С мужем шоуменом Максимом Галкиным певица решила поселиться за городом, устав от шума и суеты мегаполиса.

К слову, ради переезда на новое место, артистка отказалась и от своей дачи на Истре. За домом именитой бабушки присматривает Никита Пресняков и его 23-летняя супруга Алена Краснова. В одном из интервью певица дала понять, что подарила внуку этот особняк.

В отличие от Максима Галкина, Примадонна не так часто публикует в Instagram свежие снимки с шестилетними двойняшками. Кроме того, изначально певица выступала против затеи мужа. Шоумен решил обыграть папарацци, лишив их возможности заполучить эксклюзив с его детьми. Так, Максим сам делиться в микроблоге снимками наследников.

Вслед за мужем свежими кадрами поклонников порадовала и Алла Борисовна. Певица запечатлела дочку Лизу во время прогулки по садовому участку. Малышка подметила, что за несколько месяцев некоторые растения успели обогнать ее по росту.

«Ой, мама смотри!» — обратилась к Алле ее наследница. «Ну-ка встань… Они тебя переросли! Как красиво растут», — слышится за кадром голос певицы.

Вместе с дочкой Примадонна полюбовалась ромашками. В одном из интервью артистка призналась, что очень любит полевые цветы. И отдает предпочтение именно им, а не выращенным в теплицах розам.