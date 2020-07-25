«Эту шею хочется целовать»: Муцениеце в блузе с открытыми плечами и в белых кюлотах появилась на съемках

31-летняя Агата Муцениеце вернулась к съемкам после трех месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. За последнее время бывшей супруге Павла Прилучного удалось себя стабилизировать: мама двоих детей светилась счастьем на нескольких публичных мероприятиях, активно общается с фолловерами в Instagram и практически не вспоминает о пережитом потрясении.

На днях Муцениеце вернулась к участию в съемках проекта «Я знаю твои секреты». Счастливой стала для Агаты встреча с коллегой по цеху – опытной актрисой Аленой Яковлевой. В субботу, 25 июля, Муцениеце вновь приступила к работе над роли Нины. В кадре Агата появилась в сексапильной и одновременно сдержанной блузе, полностью открывающей плечи, черного цвета, а также в белых брюках-кюлотах. Волосы Муцениеце максимально пригладила, чтобы выглядеть как можно строже.

«Эту шею хочется целовать», «Агата все хорошеет день ото дня», «Агата, вы прелесть! Стильняшка», «Расцвела-то как! Развод пошел вам на пользу», «С каждым днем вы все прекраснее, все более цветущая, все более живая», «Вот это наша Агата, узнаем», «Вы – божественна!», — не прошли мимо восхитительно образа Муцениеце люди.