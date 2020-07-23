«Хочу жить ради детей»: Муцениеце объяснила, зачем публично «настучала» на Прилучного после потасовки

Сейчас актриса быстрыми темпами приходит в себя после расставания с любимым человеком.

Агата Муцениеце впервые с момента расставания с Павлом Прилучным публично объяснила мотивы своих поступков в браке. Напомним, 15 июня суд официально расторг брак актеров после 8 лет совместной жизни. Практически сразу Павел завел новые отношения с Мирославой Карпович, а Агата дала себе возможность прожить боль. Окончательным толчком к расставанию тогда стал скандал с избиением: Муцениеце рассказала, что однажды ночью Павел поднял на нее руку, вместе с детьми выгонял из особняка и разбил ее телефон.

Тогда Агата миллион раз пожалела о том, что озвучила нелицеприятные подробности совместной жизни с мужем. В беседе же с Юлией Паршутой в рамках программы «Честный развод» Муцениеце призналась, что в тот момент больше всего на свете боялась за свою жизнь и не нашла другого способа, чтобы помочь себе.

«Просто все воспринимают неправильно. Ты это выложила, чтоб его как-то… Нет, ребята, ты выкладываешь, чтобы помочь себе в этой ситуации, потому что больше не можешь сделать ничего», — созналась она.

Сейчас Агата постепенно отходит от болезненного опыта, и это подмечают даже посторонние люди – актриса стала более уверенной, в глазах Муцениеце вновь появился огонек. Сейчас главным приоритетом для нее являются дети – знаменитость не исключила, что когда-то станет многодетной матерью.

«Нужно слышать свой внутренний голос. Задавать себе вопрос: «Чего хочу я? Где я теперь, что хочу от этой жизни? Ради кого я хочу жить?». Для меня это, например, дети», — резюмировала она.