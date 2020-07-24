«Голубой очень идет»: Муцениеце в небесного цвета костюме приехала на съемки

Актриса была очень рада встрече с коллегой по цеху Аленой Яковлевой.

31-летняя Агата Муцениеце оттенила светлую кожу небесно-голубым брючным костюмом. День ото дня мать двоих детей становится все краше, что видно невооруженным взглядом. За короткое время актриса появилась сразу на нескольких мероприятиях в Нижнем Новгороде и Красногорске, а затем вернулась домой, чтобы побыть с детьми от Прилучного — Тимофеем и Мией.

Недавно же Агата вернулась и на съемочную площадку. В четверг, 24 июля, Муцениеце приехала в офис, где встретилась с более опытной коллегой — 59-летней актрисой Московского академического театра сатиры. Женщины крепко обнялись, а затем поспешили поделиться друг с другом некоторыми подробностями личной жизни. Муцениеце предстала перед собеседницей в эффектном небесно-голубом костюме, который удачно гармонировал с темно-русыми волосами и карими глазами Агаты. Сама Яковлева также облачилась в пиджак свежего мятного оттенка.

Брючный комплект удостоился восторгов от фолловеров Агаты. «Голубой очень идет!», «Волшебница! Хотя нет, красивая ведьма!», «У вас получается быть все краше и краше», «Ох, хороша наша Агата», «Роковая, цветущая», «В этих глазах можно утонуть», «В костюме прямо аристократка», «Первая леди», — забросали они Муцениеце комплиментами.