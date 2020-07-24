«Совсем девочка»: Гагарина в футболке и алой юбке американского бренда похвасталась обновкой

В конце мая стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение о разводе. С тех пор прошло несколько месяцев, но юридически ситуация не изменилась. Лишь сам Дмитрий подтвердил, что действительно разводится с Полиной, однако о причине случившегося решил умолчать.
На днях Исхаков и вовсе отписался от пока еще действующей супруги в Instagram, в то время как сама Полина продолжает формально наблюдать за жизнью второй половинки.
В пятницу Гагарина дала повод говорить о том, что расставание пошло ей на пользу. Полина обнародовала фото, на котором похвасталась обновками. В кадре Гагарина предстала в свободной черной футболке и алой синтетической юбке от американского бренда.
Центром же внимания стала новая обувь – люксовые стеганые босоножки на плоской подошве. Специально под них Полина сделала красный педикюр, чтобы поддержать образ.
«Каковы все-таки новые сандалюшки», — поделилась восхищением она.
В комментариях подметили: Полина будто только молодеет день ото дня.
«Развод на пользу однозначно! Прямо как у Агаты! Совсем девочка», «Самая красивая», «Сандалюшки – пожар! Главное — удобные!», «Такой роскошной быть незаконно», «Модная! Опять в вас влюбляюсь», «Какая вы солнечная и позитивная», — написали люди.