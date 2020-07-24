«Блондинки в шоколаде»: Рудова и Лобода, не сговариваясь, выбрали кожаные платья с глубоким декольте

Наталья Рудова и Светлана Лобода, не сговариваясь, примерили кожаные платья с откровенным декольте. Обе девушки известны публике склонностью к сексапильным образам: актриса и певица сводят мужчин с ума длиной ног и цветом волос. В этот раз знаменитости заставили фантазию работать за счет максимально открытых нарядов с акцентом на бюст.

Рудова облачилась в кожаный халатик, под которым пряталось короткое черное платье, обнажающее формы. Дополнила сексапильный образ Наталья ярким вечерним макияжем и прической «конский хвост». Из-под халатика кокетливо торчала стройная нога актрисы. Лобода же подчеркнула стройный стан кожаным платьем-бюстье, грудь из которого так и норовила сбежать.

«Я снова стала блондинкой. Тебе нравится?», — обратилась певица к кому-то по ту сторону камеры.

Равнодушными комментаторы остаться не смогли. «Блондинки в шоколаде», «Шшшикарные же женщины», «Мама азиата, что это за красавица!», «Роковые», «Выстрел в сердце», «Экран телефона запотел», «Секси-тигрицы», — высказались люди.