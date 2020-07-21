«Останемся друзьями»: Лобода в коротком платье-бюстье позировала в объятиях мужчины

37-летняя Светлана Лобода в ультракоротком платье-бюстье появилась на фото в объятиях мужчины. Вот уже не первый год исполнительница скрывает личную жизнь от посторонних глаз: многие до сих пор не знают наверняка, кто стал отцом маленькой Тильды. В свое время Лободу связывали с Филиппом Киркоровым и даже ее близким другом – модельером Бичоллой Тетрадзе. В контексте же Тилля Линдеманна слухи ходят до сих пор – мол, именно в честь него и была названа девочка.

Во вторник же, 21 июля, Лобода дала очередной повод поговорить о себе: в кадре певица появилась в объятиях темнокожего мужчины. Стройный стан Светлана подчеркнула маленьким коротким платьем-бюстье цвета ночи. Спутник Лободы заботливо набросил на хрупкие плечи певицы свой пиджак, чтобы та не замерзла. Этот факт не укрылся от глаз внимательных комментаторов.

«Что-то у него в том самом месте молния расстегнута. Добротно познакомились», «Это вообще кто? И почему он ее так по-свойски обнимает?», «Какая вы красивая. И смотритесь неплохо», «Ох ничего себе…Обожаю этих двоих на фото», — высказались они.

Сама Лобода решила добавить еще больше интриги.

«Спасибо за теплый прием. Останемся друзьями», — написала она.