«Ого, какая походка»: Лобода в черном бикини сверкнула «сочными» бедрами на Миконосе

Светлана Лобода обычно находится на гастролях большую часть времени, но благодаря карантину певица смогла отдохнуть вместе с семьей. Она коротала дни с дочками Евангелиной и Тильдой. Похоже, что артистке понравилось жить без спешки, поэтому после отмены самоизоляции она уехала на остров Миконос, где смогла расслабиться и понежиться на море. Девушка изредка публиковала снимки с наследницами, а вечерами устраивала танцы с друзьями.

На днях Лобода покаталась на яхте. Она дразнила поклонников снимками в купальнике и соблазнительных мини-платьях. А теперь блондинка опубликовала завораживающий ролик. Она показала, как дефилировала по белоснежным улицам греческого города в черном мини-бикини и шифоновой пляжной накидке. Светлана дополнила образ шлепками в тон и солнцезащитными очками с тонкой оправой. Загорелая певица кокетливо виляла бедрами, демонстрируя загорелые формы.

Поклонники восхитились красотой мамы двоих детей. Артистка поразила их своей безупречной фигурой и изящными бедрами. Многие одарили Лободу комплиментами. «Воу, воу, воу, полегче», «Летящей походкой за новой бомбой», «Залипательно», «Фигура отпад», «Какие бедра, какой стан», «Ого, какая походка», «Не идешь, а пишешь», «Модель! Вот настоящая походка», «Ну нельзя быть красивой такой», «Дива ла дива», «Клеопатра, точно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что певица часто занимается спортом, даже когда под рукой ничего нет и она находится в отеле. Фигуре звезды завидуют даже многие ее коллеги. Ранее восхищалась Светланой Ксения Собчак.