От худи до велосипедок: Алсу, Бузова и другие звезды показали летний спортивный стиль

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, как толстовки, треники и топы можно удачно внедрить в повседневный гардероб на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

С наступлением лета любой девушке хочется выглядеть женственно и броско, но при этом комфорт и удобства тоже никто не отменял. Словом, не только босоножки, платья и джинсы стали главными элементами летнего гардероба девушек, но и кроссовки, а также спортивные костюмы, разнообразием которых могут похвастать многие модницы. И да, в них можно ходить не только в спортзал. Как выглядеть стильно в худи, толстовках и трениках поведала для портала Teleprogramma.pro фэшн-эксперт Анна Бжедугова.

«К спортивной одежде в повседневной жизни я отношусь довольно скептически, так как не вижу в ней никакой необходимости. Современная мода предлагает огромный ассортимент довольно комфортных моделей одежды, в которых вы вовсе не рискуете выглядеть так, словно не успели переодеться после спортзала. Однако, отдельные элементы все же можно удачно внедрить в повседневный гардероб, главное забыть идею выходить в город в спортивном костюме, а спортивные вещи сочетать с повседневными», — уверена девушка.

Звездные модницы

«Ольга Бузова подтверждает мои слова и фотографиями в спортивном костюме после тренировки, демонстрируя прекрасную фигуру. Мне очень нравится это модный пастельный оттенок, но в повседневный гардероб отсюда можно перенести только миниатюрный топ-бра, который можно надеть, например, под распахнутую рубашку», — отметила эксперт.

«Что точно стоит отложить исключительно для дома и спортзала, а если вы спортом не занимаетесь, то и вовсе не покупать, так это классические трикотажные треники. С любым верхом будет очевидно, что вы пожертвовали красотой в пользу комфорта. Мне всегда очень нравится, как выглядит Ксения Собчак в молодежной одежде — толстовках, бомберах, кроссовках и так далее, но здесь все портят именно треники. Заменить их на просторные джинсы и будет намного лучше

Тоже самое относится и к трикотажным свободным шортам, как у Тины Канделаки. В данном случае для комфортной прогулки на теплоходе и в сочетании с аксессуарами — допустимо, но все же хлопок или деним были бы уместнее.

Точно так же эти штаны портят картину и в наряде Леры Кудрявцевой, даже не смотря на лампасы с логотипом люксового бренда, к тому же здесь все черное и свободное, никаких акцентов. Джинсы спасли бы ситуацию», — поделилась Анна.

«Алена Водонаева и Регина Тодоренко — два примера как не надо и как надо. Имеет определенное место такой спорный тренд, как меховые тапки на Алене — и в комбинации с интересными, например, шелковыми брюками они могут смотреться довольно интересно, но опять же, в сочетании с трениками, эти тапки создают впечатление, что Алена вышла пройтись до магазина и ей было лень снимать домашнюю обувь. Хотя, судя по фото, возможно так и есть — вещи на ней выбраны случайным образом.

А вот Регина молодец! Качественная свободная футболка дополнена хлопковыми свободными шортами с подворотом — получился милый наряд жизнерадостной туристки, в котором еще более удобно, чем в грубых трениках. Лучшего наряда для перелета не придумать», — охарактеризовала образы Бжедугова.

«Худи — обычная толстовка с капюшоном — настоящий маст-хэв. Это очень практичный и ни к чему не обязывающий элемент гардероба. В худи вы будете чувствовать себя комфортно и уютно, она будет согревать вас в холодные дни и станет настоящим спасением в те минуты, когда наряжаться вам совершенно не хватает времени. Есть миллион интересных способов носить эту вещь, особенно если она оверсайз-кроя. Например, надеть ее поверх длинной юбки с ботильонами. Выбирайте яркие и интересные оттенки, как это сделала Алсу и пусть эта привычная вещь заиграет по-новому. Если ваша фигура позволяет такие эксперименты, обратите так же внимание на укороченные варианты, изящно оголяющие низ живота», — рассказала Анна.

«На что еще стоит обратить внимание, так это на велосипедки, которые переживают сейчас настоящий модный бум. Однако, брать вслепую не советую, так как вещь рискованная — обязательно сходите в примерочную. С одной стороны, пышные формы в них никак не скроешь, но с другой стороны — ввела их в моду обладательница очень внушительных объемов Ким Кардашьян и смотрятся они на ней по-настоящему свежо и сексуально. За счет утягивающего свойства велосипедок и пушап-эффекта многих моделей даже пышные формы в них смотрятся неплохо, так что вопрос в том, насколько вы сами готовы преподносить объемы снизу как свое преимущество!

Стройным же девушкам нечего и раздумывать — однозначно примерьте этот тренд на себя! Но длину велосипедок лучше выбирать прилично выше колен, чтобы визуально не укорачивать ноги. На вопрос „где купить?“ отвечаю однозначно: в спортивном магазине! Не стоит тратить огромные деньги на велосипедки люксовых марок, когда есть огромный выбор разнообразных аутентичных и качественных моделей за более приемлемые деньги в Adidas или Nike. Касаемо расцветок — отталкивайтесь от остального своего гардероба и подумайте, с чем вы будете их носить, сыграйте на контрасте», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.