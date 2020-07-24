Брухунова в вельветовой рубашке болотного цвета и черных брюках прогулялась по Туле

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в Тулу впервые за последние почти 5 месяцев. Девушка решила начать отпуск с путешествия в родной город. Однако, судя по комментариям в личном аккаунте Instagram, она не очень сильно рада релаксу – позади три месяца вынужденной изоляции от мира. «Я ооочень хочу работать. Хочу лететь на гастроли…» — призналась Брухунова.

Тем не менее, отдых девушка решила начать в родном городе. Она отправилась в Тулу, где не была уже почти 5 месяцев. Там жена Петросяна прогулялась по знаковым местам и отметила, что ее малая родина стала значительно краше.

Для прогулок Брухунова выбрала болотного цвета вельветовую рубаху и черные брюки. Неизменными аксессуарами девушки стали солнечные очки и сумочка – на этот раз Furla.

«Сумочка – зачет», «Сумка бомба», «Образ!!!», «Роскошное фото, отдельной похвалы заслуживает сумочка», «И все-таки черный цвет вам к лицу !!!», «Прекрасная девушка в прекрасной рубашке, с прекрасным настроением», «Танечка, Вы прелесть!» — не поскупились на лесть подписчики.

К слову, все свои аутфиты Татьяна Брухунова составляет сама. Она недавно подчеркнула, что никогда не пользовалась услугами профессиональных стилистов.