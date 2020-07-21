Брухунова в платье-рубашке и с сумкой-ридикюлем была отмечена стилистом за смелость

31-летняя пятая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, недавно призналась: она, а вернее, ее наряды уже два года будоражат общественность. Девушка гордо подчеркнула, что все свои аутфиты составляет исключительно сама, без всякой помощи со стороны профессиональных имиджмейкеров. При этом каждый образ продуман до мелочей: по цвету, сочетанию, аксессуарам и украшениям.

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На этот раз девушка вышла в свет в платье-рубашке с необычным принтом. В руках у Брухуновой красовалась необычного фасона сумочка, на лице — традиционно солнечные очки.

Мы обратились к фэшн-эксперту Анастасии Пахолковой, чтобы узнать, удалось ли Татьяне произвести впечатление модницы. «Образ Татьяны Брухуновой интересен, его хочется рассматривать», — подметила Анастасия Пахолкова. И продолжила:

«При первом взгляде может показаться, что на Татьяне надет плащ, но, приглядевшись, отчетливо видно, что это необычное платье-рубашка от бренда Akhmadullina Dreams, славящегося использованием животных в собственных принтах. Платье трапециевидный формы, туфли Мэри Джейн, широкий обруч в волосах и сумка-ридикюль — атрибуты, создающие ретропослевкусие, будто прямиком с экранов старого кино. Современности образу придают очки и довольно смелый принт в виде крупного волка на подоле платья. Аутфит лаконичный и непривычный, поскольку сейчас мало кто осмелится надеть платье подобной длины с обувью на плоском ходу или с наличием незначительного каблучка. Но только взгляните, как органично он выглядит на его обладательнице!» — похвалила Анастасия Пахолкова Брухунову.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.