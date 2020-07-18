Детали: Брухунова похвасталась сумочкой и туфлями Dior

31-летняя помощница и жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ведет свой микроблоге в Instagram, где давно снискала звание модницы и любительницы шопинга. Девушка регулярно постит фото своих аутфитов, делает распаковку покупок и хвастается приобретенными обновками, а также прививает поклонницам вкус, рассказывая про те или иные тренды.

На этот раз Брухунова показала, какие аксессуары выгуляла на работу. Жена Петросяна сделала фотографию своих туфель и сумочки, и подписала пост: «Детали».

В руках у нее красовалась знаменитая классика от Dior с легендарной стежкой. В качестве обуви Брухунова предпочла летние туфли бренда, на широком небольшом каблучке и с ремешком.

К слову, многие модницы шоу-бизнеса сейчас активно пополняют свой гардероб самыми трендовыми босоножками этого лета. Мюли Bottega Veneta есть уже в обувной коллекции Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Алены Красновой, Юлии Михалковой и многих других селебрити.