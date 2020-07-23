Летнее кокетство: Валюшкина подчеркнула ноги короткими шортами в стиле Анны Нетребко

57-летняя актриса не стесняется демонстрировать себя во всей красе.

57-летняя Елена Валюшкина примерила на себя короткие шорты в стиле Анны Нетребко. Оперная певица, несмотря на немалый возраст, предпочитает вещи, которые раскрепощают ее: периодически артистка балует аудиторию видом стройных конечностей или глубокого декольте, подавая пример коллегам по сцене. Поклонники же не устают восхищаться смелостью Нетребко и регулярно пишут в соцсети ей комплименты.

На днях Валюшкина отправилась на отдых в Ялту – в текущем сезоне отдых на отечественных побережьях особенно актуален. Актриса призналась, что по приезду больше всего ее впечатлило местное море – его она назвала волшебным. Уже в первые дни Елена отправилась на пляж: туда артистка надела свободную белую рубашку и объемные черные шорты, оголив ноги. Довершили образ солнцезащитные очки и платок-тюрбан на голове.

Смелость Валюшкиной удостоилась комплиментов. «Неотразима», «Воображуля», «С Анны взяли правильный пример», «Знойная женщина – мечта поэта», «Прекрасного вам отдыха и хорошего настроения», «Неунывающая, ироничная, прекрасная», — высказались люди.