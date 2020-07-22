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«Очень смело»: Нетребко в трендовом платье-балахоне блеснула на побережье Капри открытой зоной декольте

Звезда позволила себе немного отдыха после концертов в Неаполе.

«Очень смело»: Нетребко в трендовом платье-балахоне блеснула на побережье Капри открытой зоной декольте
Анна Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

После длительного карантина в Вене и «заточения» в собственной квартире оперная дива Анна Нетребко наслаждается долгожданными летними деньками, свободными от запретов. Отдохнув две недели в Турции, звезда отправилась в Италию на гастроли.

В Неаполе вместе с супругом Юсифом Эйвазовым она дала пару концертов, после чего позволила себе небольшое путешествие, остановившись на острове Капри в Тирренском море. Его она сравнила с раем на Земле. Гладя на фото, которые Анна опубликовала в личном блоге, охотно в это верится.

Сама же любимица публики словно расцвела в этих волшебных местах. Для прогулки по курорту она выбрала белое платье с цветочным принтом, скроенное по типу балахона. Его оттенок великолепно оттенял приобретенный в отпуске загар, а декольтированная зона привлекала внимание.

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_adamaytes/saved/

Отметим также, что такие наряды в настоящий момент мегаактуальны. Эксперт моды Владислав Лисовец посоветовал читательницам Teleprogramma.pro обратить внимание в этом сезоне на модели с рюшами и воланами. А тренд-аналитики московского ЦУМа Максим Зарипов подчеркнул, что балахоны сейчас на пике популярности, особенно с цветочным принтом.

«Божественно, какие краски! Анна – богиня! Италия Вам к лицу», «Анна, мне очень нравится ваш летний образ. Очень смело, ярко, легко. А, главное, что Вам очень к лицу все», «Красивая необыкновенно!», «Невероятно летняя, шикарная!» — отреагировали на фото фолловеры.

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