«Очень смело»: Нетребко в трендовом платье-балахоне блеснула на побережье Капри открытой зоной декольте

Звезда позволила себе немного отдыха после концертов в Неаполе.

После длительного карантина в Вене и «заточения» в собственной квартире оперная дива Анна Нетребко наслаждается долгожданными летними деньками, свободными от запретов. Отдохнув две недели в Турции, звезда отправилась в Италию на гастроли.

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В Неаполе вместе с супругом Юсифом Эйвазовым она дала пару концертов, после чего позволила себе небольшое путешествие, остановившись на острове Капри в Тирренском море. Его она сравнила с раем на Земле. Гладя на фото, которые Анна опубликовала в личном блоге, охотно в это верится.

Сама же любимица публики словно расцвела в этих волшебных местах. Для прогулки по курорту она выбрала белое платье с цветочным принтом, скроенное по типу балахона. Его оттенок великолепно оттенял приобретенный в отпуске загар, а декольтированная зона привлекала внимание.

Отметим также, что такие наряды в настоящий момент мегаактуальны. Эксперт моды Владислав Лисовец посоветовал читательницам Teleprogramma.pro обратить внимание в этом сезоне на модели с рюшами и воланами. А тренд-аналитики московского ЦУМа Максим Зарипов подчеркнул, что балахоны сейчас на пике популярности, особенно с цветочным принтом.