«Все на глаз»: Елена Валюшкина поделилась рецептом холодного свекольника

В начале лета актриса Елена Валюшкина напомнила своим поклонникам о таком замечательном блюде, как холодный свекольник. 57-летняя артистка опубликовала в Instagram свой незамысловатый рецепт этого супа.

«Все на глаз. Все по вкусу. Отварная свекла, нежирный кефир, огурец, вода, соль, сахар, зеленый лук, укроп, петрушка, отварное яйцо. И запеченная молодая картошка. Можно и без нее. Я запекла, а достать из духовки забыла. Да, чеснок добавила. Но это на любителя!» — написала звезда фильмов «Последний богатырь» и «Я худею».

Добавим, что классический холодный свекольник готовится следующим образом. Очищенную свеклу натирают на средней терке, кладут в кастрюлю и заливают двумя литрами воды. Туда же добавляют сок половинки лимона, который призван закрепить бордовый цвет супа. Бульон солят в самом начале варки.

Отдельно варятся картошка в мундире и яйца вкрутую. Их вместе с огурцами очищают и тоже трут на средней терке. Все эти ингредиенты добавляются в остывший свекольный бульон вместе с мелко нарезанной зеленью. Часто в холодный суп добавляют сметану или кефир, а также отварное мясо или колбасу для сытности.