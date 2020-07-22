«Стандартный набор»: Брухунова в бомбере и кюлотах из денима не смогла удивить стилиста

Фэшн-эксперт Анастасия Пахолкова подметила, что в аутфите жены Петросяна не соблюдены правильные пропорции, и из-за этого силуэт кажется приземистым.

Модница Татьяна Брухунова любит производить впечатление на своих подписчиков. Девушка очень часто демонстрирует свои наряды и ждет признания от фолловеров, при этом ориентируясь на признанных икон стиля Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди.

И, стоит отметить, действительно стала таковой для ярых поклонниц в Сети – подписчицы признаются, что вдохновляются образами Брухуновой и стремятся их повторять.

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На сей раз Татьяна Брухунова отправилась на работу в кюлотах из денима и бомбере. В качестве обуви девушка предпочла кроссовки. Мы обратились к стилисту Анастасии Пахолковой, чтобы узнать, насколько выбранный женой Петросяна look ей подходит.

Эксперт отметила: «Образ в стиле спорт-кэжуал Татьяны Брухуновой не стал удивительным и столь привлекательным, как разобранный нами предыдущий аутфит, где Татьяну хотелось разглядывать». И пояснила, почему так получилось:

«Бомбер, кюлоты из денима, кроссовки и белая футболка — стандартный набор среднестатистической девушки, живущей в большом и не очень городе. Тут не поспоришь, что удобно, ни слова не скажешь, что сочетаемо, но вот с пропорциями дела обстоят не очень. Укорочённые джинсы-кюлоты значительно укоротили силуэт, а плоский ход в виде кроссовок усугубил данный факт. Использованную в образе сумку, я бы рекомендовала заменит на более актуальный вариант, возможно подобный, но без дополнительных ремешков как на этой модели» — резюмировала Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.