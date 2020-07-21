«И это дочь Хюррем султан?»: Пелин Карахан в алом купальнике очаровала фигурой без изъяна

Роль в турецком сериала «Великолепный век» стала для Пелин Карахан судьбоносной. Девушка получила одну из главных женских ролей, представ в образе дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. По сюжету героиня актрисы — Михримах с раннего детства была влюблена в Малкочоглу Бали-бея, который не отвечал ей взаимностью. В итоге в возрасте 17 лет любимую дочь падишаха выдали замуж за Рустема-пашу.

Поклонники знаменитости надеялись на то, что роман между Пелин и Бураком Озчивитом вспыхнет в обычной жизни, уже вне съемок. Однако актер увлекся другой своей партнершей по сериалу «Королек — птичка певчая». Летом 2017 года Бурак женился на Фахрийе Эвджен. А спустя два года у пары родился первенец — сын Каран.

Сама Пелин счастлива в браке с Бедри Гюнтаем. Супруги воспитывают двух сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса из «Великолепного века» якобы находится в интересном положении.

Репортеры настаивали, что Карахан стала все чаще появляться на публике в платьях свободного кроя, прикрывая рукой животик. Сама Пелин опровергла эти слухи, поделившись снимком в бикини. На личной страничке в Instagram партнерша Бурака Озчивита опубликовала свежий снимок, блеснув подтянутой фигурой в алом купальнике.