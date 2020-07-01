«И это наша Михримах?»: Пелин Карахан в бикини блеснула изящной фигурой на террасе своего особняка

35-летняя Пелин Карахан после слухов о третьей беременности оголилась на террасе своего особняка. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» порадовала поклонников свежим летним снимком, представ перед объективом фотокамеры в мини-бикини. Примечательно, что экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем султан) кокетливо сверкнула ножками, прикрывшись цветочным парео. Ко всему прочему, знаменитость дала понять, что домыслы о ее интересном положении не имеют под собой никакой реальной почвы. Пелин блеснула точеной талией, восхитив поклонников плоским животиком. При этом подписчики актрисы подметили, что за последнее время Карахан прибавила в весе, но отнесли эти метаморфозы к прошедшим «карантинным» каникулам.
Напомним, что вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса из «Великолепного века» воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. После окончания съемок в исторической ленте Пелин сконцентрировалась на своей семье. При этом партнерша Бурака Озчивита принимает активное участие в рекламных компаниях.
«И это наша Михримах?», «Малкочоглу бы не устоял перед такой красотой», «Любимая наша госпожа», «Восхитительная фигурка», «Вроде писали, что она ждет третьего?!», «Цветущий вид!! Приятно взглянуть», «Великолепная султанша», «Само очарование», «Красавица турчанка», «Жалко, что стала меньше сниматься», «У нее такая невинная внешность…», «Словно куколка», «Так соблазнительно приоткрыла ножку», — такие комментарии появились под фото актрисы.