«И это наша Михримах?»: Пелин Карахан в бикини блеснула изящной фигурой на террасе своего особняка

35-летняя Пелин Карахан после слухов о третьей беременности оголилась на террасе своего особняка. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» порадовала поклонников свежим летним снимком, представ перед объективом фотокамеры в мини-бикини. Примечательно, что экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем султан) кокетливо сверкнула ножками, прикрывшись цветочным парео. Ко всему прочему, знаменитость дала понять, что домыслы о ее интересном положении не имеют под собой никакой реальной почвы. Пелин блеснула точеной талией, восхитив поклонников плоским животиком. При этом подписчики актрисы подметили, что за последнее время Карахан прибавила в весе, но отнесли эти метаморфозы к прошедшим «карантинным» каникулам.

Напомним, что вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса из «Великолепного века» воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. После окончания съемок в исторической ленте Пелин сконцентрировалась на своей семье. При этом партнерша Бурака Озчивита принимает активное участие в рекламных компаниях.