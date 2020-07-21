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Пегова по рекомендации Лисовца дополнила свой гардероб модным платьем с рюшами небесно-голубого цвета

В стильном образе актриса засветилась в кафе.

Пегова по рекомендации Лисовца дополнила свой гардероб модным платьем с рюшами небесно-голубого цвета
Ирина Пегова. Фото Global look press.

Актриса Ирина Пегова отметилась в летнем кафе в романтичном наряде за чашкой чая. Ее платье великолепно сочеталось с легкой летней прической и искрящимися глазами.

Подобные образы для этого лета рекомендовал Владислав Лисовец. В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro он назвал рюши и воланы в числе главных трендов сезона. Женственные платья, по мнению эксперта моды, будут особенно стильно смотреться с маскулинными элементами одежды вроде пиджаков и массивных ботинок. Однако в жару это не всегда возможно.

Обратил на себя внимание и приятный цвет наряда Ирины, его небесно-голубой оттенок тренд-аналитик ЦУМа Максим Зарипов отнес к одним из самых актуальных в текущем сезоне. Впрочем, в моде в настоящий момент практически все тона синего и голубого.

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